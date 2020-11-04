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Büyükçekmece’de tarlada erkek cesedi bulundu

Büyükçekmece’de bir tarlada erkek cesedi bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Büyükçekmece’de tarlada erkek cesedi bulundu

Büyükçekmece’de bir tarlada erkek cesedi bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre boş arazide koyunlarını otlayan çoban tarafından yerde hareketsiz yatan bir erkek görüldü. Durumdan şüphelenen çoban ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yanında silah bulurken cesedin deforme olduğu ve 40’lı yaşlarda olduğunu belirledi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:10
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