Büyükçekmece’de tarlada erkek cesedi bulundu

Büyükçekmece’de bir tarlada erkek cesedi bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.
Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:10
Büyükçekmece’de bir tarlada erkek cesedi bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
Büyükçekmece’de bir tarlada erkek cesedi bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam ediyor.
Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:10