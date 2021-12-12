Büyükçekmece’de tır yan yola uçtu: 1 yaralı

Büyükçekmece’den Ankara istikametine giden tır, yağmurlu havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak yan yola uçtu. Kazada yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece-Ankara istikameti Kumburgaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 34 FN 8824 plakalı tır, sürücünün yağmurlu havanın da etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Tır kırılan bariyerlerden yan yola uçtu. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak tır sürücüsü İbrahim K.’yı araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı tır sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tırın E-5 karayolunu kapatması üzerine ise trafik bir süre tek şeritten devam etti.

“Burada hep bu şekilde kazalar oluyor”

Kaza anını anlatan Arif Tuğrul Arslan, “Biz ofiste otururken bir ses geldi. Biz ne oldu diye baktığımızda kaza

olduğunu gördük. Derhal olay yerine geldik ve tırda sıkışan arkadaşa yardım ettik. O sırada diğer arkadaşlar yetkililere haber verdi. Şoför ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bildiğimiz kadarı ile şoför arkadaşımız hayatta. Burada sürekli buna benzer kazalar oluyor. Sonuçta burası yan yol ve burada insanlar yürüyebiliyor, arabalar geçebiliyor. Bir insanın hayatına mal olabilirdi bu kaza. Zaten yolda eğim hatası var. Yetkililere bu durum bildirildi ama bir şey değişmedi. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesini istiyorum” diye konuştu.