Büyükçekmece’de uyuyan eşini boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu

İstanbul Büyükçekmece’de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu. Komşulardan Songül Altınay, “Kendileri çok iyi insanlardı. Olaydan sonra biz de şok olduk olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, ‘Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz’ diyor” açıklamasında bulundu.
Yaşanılan olayların ardından çiftin yaşadığı evin balkonu bugün kameralar tarafından görüntülendi. Balkonda asılı duran örtü dikkat çekti. Pencerenin ise yarım olarak açık olduğu görüldü. Diğer taraftan olaydan sonra eşi tarafından öldürülen kadının olay yerine gelen kız kardeşinin fenalaştığı ve diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay günü anlatan çiftin komşusu Songül Altınay, “Sabah bir çığlık sesi ile uyandık. Sanırım ablası feryat ediyordu. Ben önce şaşırdım. Ne olduğunu anlayamadım. Camdan neler olduğunu öğrenmeye çalıştım. Olay gece saatlerinde olmuş. Olay gerçekleşmeden bir gün önce eşi ile beraber dışarı çıktılar. Biz de o anlarını gördük. Gayet mutlulardı. Sanırım gece geldiler. Olay nasıl oldu bilmiyoruz. Gece tartışma olmuş. Olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, ‘Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz’ diyor. Biz kendileri ile çok sık görüşmezdik. Kendileri çok iyi insanlardı. Olaydan sonra biz de şok olduk. İnanılır gibi değil. Söylentilere göre uyuduktan sonra kaldırıp eşini öldürmüş. Sanırım daha önce aralarında bir tartışma yaşanıyor. Kadın annesinin evine gidiyor. Daha sonra da ‘yuvam yıkılmasın’ diyerek geri geliyor. Bir gün önce balkonda temizlik yaparken gördüm” açıklamasında bulundu.