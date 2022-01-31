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Büyükçekmece’deki taşlı sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

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Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasındaki 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 şahsın ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Büyükçekmece’deki taşlı sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
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Büyükçekmece’de yabancı uyruklu iki aile arasındaki 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 şahsın ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Olay, dün saat 18.15 sıralarında Büyükçekmece Ulus Mahallesi Vatan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile ellerine aldıkları taşlarla ve sopalarla birbirlerine saldırınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Yabancı uyruklu şahısların kavga ettiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralı A.D. ve A.D. ile bir işyerine sığınan yaralı M.W.D.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kavganın A.D. ve A.D. isimli yabancı uyruklu evli çift ile I.A.A., T.D., A.D. ve M.W.D. arasında gerçekleştiğin belirleyerek, şahısları gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslardan A.D. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılırken, kavgaya karışan diğer 5 kişinin sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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