banner3088

Büyükdere Caddesinde motosiklet kazası: 1 ölü

SARIYER BÜYÜKDERE CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. MEYDANA GELEN KAZA SONUCUNDA MOTOSİKLETİN 150 METRE İLERİ SAVRULDUĞU GÖRÜLDÜ.

Büyükdere Caddesinde motosiklet kazası: 1 ölü

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza sonucunda motosikletin 200 metre ileri savrulduğu görüldü.

Kaza saat 04.00’da Sarıyer İlçesi Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. idaresindeki 34 ZD 1327 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu düştü.

Aşırı hızın sebebiyet verdiği düşünülen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 150 metre uzaklığa savruldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi şerit içine aldı. Sürücünün cansız bedeni de Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212