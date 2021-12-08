Büyükşehir’de uyuşturucu ile mücadele eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi.

Büyükşehir söyleşi programları; tarih, ekonomi, eğitim, psikoloji, felsefe ve sağlık gibi birçok başlıkta hız kesmeden devam ediyor. Söyleşi programlarının son konuğu, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Narkorehber Mustafa Volkan Tahpur oldu. Tahpur, Meclis Salonu’nda yapılan söyleşide, uyuşturucu madde kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve her toplum için ağır sorunlar oluşturan uyuşturucunun ‘insanın sağlığı, başarısı, sosyal ve kültürel gelişimi üzerinde’ olumsuzluklara yol açtığını hatırlattı. Sıkıntının tüm dünyada yaşandığını ve uyuşturucu ile terör örgütlerine finansman sağlandığını dile getiren Tahpur, aynı zamanda bağımlı kişilerin büyük kısmının ‘satıcı hale gelerek’ madde kullanımını yaygınlaştırdıklarını vurguladı.

Satıcıların ana hedefinin özellikle genç kitle olduğunu ifade eden Tahpur, gelecek kuşakların ‘akli, fiziki, psikolojik ve sinir sistemi üzerinden esir alınmaya çalışılarak’ sosyo-ekonomik çöküntü içerisine çekilmek istendiğini anlattı. Dünyada uyuşturucu madde kullanımının ‘nitelik değiştirerek’ zihin kontrolüne yöneldiğini kaydeden Tahpur, uyuşturan, uyaran ve merkezi sinir sistemini uyaran olmak üzere üç ana parametre üzerinden hareket edildiğini açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadele konularına da değinen Tahpur, ‘hem uyuşturucu maddenin hem de kullanıcının nasıl tespit edileceği ve nasıl önlem alınacağı konularında’ görsel destekli anlatımda bulundu. Ayrıca konuyla ilgili, ‘koruyucu-kollayıcı olmaları sebebiyle’ annelerin üzerinde daha fazla sorumluluk olduğunu belirten Tahpur, Türkiye çapında devam eden bilgilendirmelerin özellikle anne ve anne adaylarının farkındalığı üzerine devam ettiğini sözlerine ekledi.