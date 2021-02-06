Caddebostan Sahili’nde atlı polisler devriye gezdi

Kadıköy’de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan Sahili’nde devriye gezdi.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili’nde devriye gezdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak sahilde yürüyüş yapan İstanbullulara maske ve sosyal mesafe uyarılarda bulunuldu. Öte yandan atlı birliklere, motorlu birlikler de eşlik etti.