Caddedeki 6 araca ardından binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

İstanbul Esenler’de 6 araca çarpan otomobil, bir binanın duvarına çarptı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Esenler Kemer Mahallesi Kemer Caddesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SHG 91 plakalı araç hızla ilerlediği caddede 6 araca çarptı. Aracın bir binanın duvarına çarparak durabildiği kazada, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü C.D.’nin (28) kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığının öğrenildi. Sürücü C.D.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

“Yayaya çarpmadı sadece maddi hasar var”

Kazayı gören Abdullah Yılmaz adlı vatandaş, “Yukarıdan aşağıya doğru çarpa çarpa geliyor. Yukarıda 5 tane araca çarpmış. Bir tane cipe çarptı. Sonra geldi burada bir araca çarptı. Başka bir araçla kafa kafaya geldi. Sonra 915 numaralı sokaktaki binaya çarparak durabildi. Hastalığı mı var, başka bir şey mi var bilmiyorum. Yayaya çarpmadı sadece maddi hasar var. Sürücünün durumu iyi” şeklinde konuştu.