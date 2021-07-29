Çağatay Akman’ın eski sevgilisinden koruma kararı

Şarkıcı Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu, kapısına dayanarak kendisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı hakkında koruma tedbiri aldırdı. Akman, karar doğrultusunda 2 ay boyunca eski sevgilisine yaklaşamayacak.
Akman kararı ihlal ederse zorlama hapsi uygulanacakKararda, Akman’ın Öykü Uslu’ya karşı 2 ay süre boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi. Öte yandan kararda, koruma tedbirinin ihlali halinde zorlama hapsi uygulanacağı hatırlatıldı.