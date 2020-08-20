Çaldıklarının parasıyla Çeşme’de tatil yaparken yakalandılar

Avcılar’da bir evden otomobil ve çok sayıda değerli eşya çalan hırsızlar, çaldıkları malların paralarıyla tatil yaparken Çeşme’de yakalandı.
Olay, 9 Ağustos günü Avcılar Denizköşkler Mahallesi Gülden Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. içeri girdiğinde 3 bin 500 dolar, 2 adet lüks marka saat, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 2 adet telefonunun ve otomobilinin çalındığını fark etti. M.U., 155’i arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ilk incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
3 şüpheli tutuklandı
Emniyette sorgulanan Batıcan G.’nin (23) 16, Şahin M.’nin (40) 3 ve Can A.’nın (22) 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.