Çalıntı araçla 9 araca çarpan zanlılar yakalandı

Küçükçekmece’de çaldıkları arazi aracıyla park halindeki çok sayıda araca çarpıp kaçan ikisi 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların kaldıkları evlerde 10 silah ve değişik bankalara ait 1 milyon TL değerinde çek ve senetler ele geçirildi. Öre yandan şahsıların kaçmaya çalışırken araçlara çarptıkları ve bahçe duvarına çarparak yıktıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay dün Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çalıntı otomobille Kanarya ve Söğütlüçeşme Mahallelerinde çok sayıda araca çarpıp kaçan 3 şüpheli ile ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olaya karışan otomobilin Celil Dağ Caddesi üzerinde terk edildiğini belirledi. Güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüphelilerin Sinan S. (18) ile M.D. (17) ve D.S. (17) isimli 3 kişi olduğu belirlendi.

Zanlılar, aynı gün Kanarya Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde savcılık kararı ile arama yapan emniyet ekipleri, Sinan S.’nin ikametinden 10 tabanca, M.D.’nin kaldığı evde 30 bin TL para, 1 kol saati, değişik bankalara ait 1 milyon TL değerinde çek ve senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunda; Sinan S.’nin ‘evden hırsızlık’ olayı ile ilgili arandığı saptandı. Ele geçirilen otomobil, para, saat, çek ve senetlerin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden yaşı küçük D.S. adli makamlarca serbest bırakıldı. Sinan S. ve yaşı küçük M.D.’nin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları arazi aracıyla yaptıkları kazalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şahısların kaçmaya çalışırken park halindeki bir minibüse çarptıkları arından da ise bir apartmanın bahçe duvarını çarparak yıktıkları görülüyor.