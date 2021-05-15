Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

Ümraniye’de çaldıkları araçla hız yapan şüpheliler bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçede bisiklet süren çocuklar, ölümden kıl payı kurtuldu.
5 çocuğu ölümden kurtardı
Çocukları arabanın altında kalmaktan kurtaran Mehmet Yiğit ise o anları anlatarak, "Ben bahçede arabamı yıkıyordum. Bir arabanın sokaktan hızla geçtiğini gördüm. O anda da çocuklar bahçede oyun oynuyordu. Arabanın tekrar sokağa döndüğünü görünce direksiyon hakimiyetini kaybedeceğini anladım. Çocukları hemen kenara çektiğim anda araba bahçeye daldı. Bisiklet ise arabanın altında kaldı. Ben müdahale etmeseydim en az 4 5 çocuk arabanın altında kalacaktı” diye konuştu.Çaldıkları araçla kaza yapan şüpheli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.