Çalıştıkları iş yerinden 1 milyon 300 bin lira çaldılar

Bağcılar’da gece saatlerinde, çalıştıkları işyerine gelen yabancı uyruklu iki kişi, kasadaki 1 milyon 300 bin lira çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yakalanan iki hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
İki hırsızlık şüphelisi yakalandı
İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.H.S. (25) ve M.A.L.(26) olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheliler polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları para ise ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. Öte yandan, iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.