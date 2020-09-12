Cami çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih’te camiden çıkan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
“Bu bölgede 2-3 ay içinde 6-7 defa silahlı çatışma çıktı”
Yaşanan olayı anlatan bir kişi, “Az önce camiden çıktı namaz kılıyordu. Arabasına binmek üzereyken birisi karşıdan bu tarafa geçip ona bir el ateş etti karşıya koştu. Vurulanın da arkadaşları peşinden koştu yakalayamadılar. Bunlar para meselesinden kaynaklanıyor. Bu bölgede 2-3 ay içinde 6-7 defa silahlı çatışma çıktı aralarında. Yazık, günah yani buradan geçen bir yayaya isabet etseydi ne olurdu ?” dedi.