Cami inşaatının iskelesi lodos sebebiyle çöktü: 8 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatının çatısı, şiddetli lodos sebebiyle çöktü. İskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos sebebiyle, yapımı devam eden caminin iskelesi çöktü. İlk belirlemelere göre 8 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, çöken iskelenin altında kalanları kurtarmak için ter döktü. Hafif yaralanan 6 kişi olay yerinde tedavi edilirken, durumları biraz daha ağır olan 2 işçi hastaneye sevk edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz olay yerine gelerek bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, "Rüzgarında etkisiyle meydana geliyor. Kalıp çakarken iskele çöküyor. Tamamen ahşap iskele. Hastaneye giden iki yaralımız var. Bilinçleri açık" dedi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olayla inceleme başlatıldı.