Camideki muslukları tekmeleyerek kırdıktan sonra çalan şahıs tutuklandı

Beykoz’da geçtiğimiz günlerde bir caminin abdesthanesindeki muslukları tekmeleyip kırarak çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Kamyonetin içerisinde saklandığı esnada polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
Beykoz’da 4 Haziran tarihinde bir şahıs, girdiği camin abdesthanesindeki muslukları tekmelerle kırmış ve kırdığı muslukları çalarak kaçmıştı. Basında yer alan olay ile ilgili Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.
Ali Rıza M. isimli şahıs çaldığı muslukları Ümraniye’de Dumlupınar Mahallesi’nde hurdacılık yapan Erkan G. (33) isimli şahsa sattığını söyledi. Bunu üzerine polis, Erkan G. isimli şahsı Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.
“Suç eşyasının satın alınması” suçundan hakkında işlem yapılan Erkan G. adli makamlarca serbest bırakıldı. Ali Rıza M. İsimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.