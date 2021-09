Can Ataklı’nın davasında mütalaa hazırlanacak

Gazeteci Can Ataklı hakkında EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, dava dosyası mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Can Ataklı duruşmaya katılmadı. Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı, “Gazeteci Can Ataklı, kendisinin ne kadar tecrübeli bir gazeteci olduğunu beyan etti. Bu nedenle söylediklerini bilinçli bir şekilde, sonuçlarını düşünerek söylemiştir” dedi.

KADEM’in davaya katılma talebinin reddedilmesini talep eden Can Ataklı’nın avukatı, “Önceki duruşmada, KADEM’in davaya katılma talebine ret kararı verilmişti, bu nedenle yeni bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz. Katılma talebinin reddedilmesini talep ederiz. Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Esas hakkındaki mütalaa sunulduktan sonra savunma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

KADEM’in davaya katılma taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

“KADEM olarak biz de katılma taleplerimizi yineledik”

Duruşmanın ardından KADEM adliyenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. KADEM adına konuşan Aybüke Ekici, “Gazeteci Mustafa Can Ataklı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait EBA TV’de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik provokatif bir dille söylediği sözleriyle ilgili, kişi hak ve özgürlüklerini, dini inançlarını hiçe sayarak milyonların önündeki işlediği suçtan dolayı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan yargılanmasının 3’üncü duruşması görüldü. Bugünkü duruşmada savcı değişikliği nedeniyle mütalaa için savcı tarafından süre istendi. KADEM olarak biz de katılma taleplerimizi yineledik ve 2’nci duruşmada Mustafa Can Ataklı’nın kendi beyanlarıyla ifade ettiği üzere çok uzun süredir gazetecilik yaptığı, çok tecrübeli olduğu, bu yüzden bu sözleri sarf etmesinde herhangi bir niyetin olmadığı şeklindeki beyanlarına ilişkin biz de kısa bir beyanda bulunduk” dedi.

“Mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi ilan ediyoruz”

Sözlerinin devamında Ekici, “Böyle tecrübeye sahip bir gazetecinin bunları düşünmeden söylemeyeceği, kasten bu açıklamaları yaptığı üzerinden cezalandırılmasını talep ettik. KADEM olarak bu tarz nefret içerikli söylemlerin toplum içerisinde ayrımcılığa sebep verdiğine, kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tektipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Toplum değerlerimize karşı yapılan her türlü ayrımcılık, aşağılama ve hakaretlere engel olmak üzere de mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Gazetecilik etiklerine aykırı bu tür davranışların kişilerin cezalandırılmasına engel olmayacağını çünkü toplumu etkilediğinin de özellikle göz önünde bulundurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerin ve ihbarcıların savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde şüpheli Can Ataklı’nın, “Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz” sözlerini sarf ettiği ve bu sebep ile şikayetçi olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Can Ataklı’nın ifadesinde bu sözlerin, sürekli olarak konuşmalarında tekrarladığı hususlardan olduğunu, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, EBA TV yayını hakkındaki beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını, böyle bir kastı da olmadığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Can Ataklı’nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Can Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.