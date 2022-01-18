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Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 Ocak Pazartesi günü saat 23.40’ta Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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