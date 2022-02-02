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Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası

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Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle yedeklenerek demir bölgesine çekilecek.

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası
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Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle yedeklenerek demir bölgesine çekilecek.

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Mısır’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Nara Burnu önlerinde makine arızası veren 230 metre uzunluk ve 44 bin 326 groston ağırlığındaki Bahama bayraklı ‘Panther Max’ adlı boş kuru yük gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-16’ ve ‘Nazım Tur’ römorkörleri sevk edildi. Boş kuru yük gemisinin yedeklenerek demir bölgesine çekileceği bildirildi.

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