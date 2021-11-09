Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Çanakkale merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Çanakkale merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Çanakkale, Diyarbakır ve İstanbul’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 2’si muvazzaf, 5’i eski askeri personel olmak üzere 7 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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