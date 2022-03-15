Çanakkale’de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Çanakkale ve ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) timleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son 1 ayda 75 operasyon düzenledi. 83 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 78 şahıs serbest kaldı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda ayrıca yakalama emri bulunan 8 şüpheli de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Son 1 ayda gerçekleştirilen 75 operasyonda; 345 gram skank, 130 gram metamfetamin, 78 gram bonzai, 20 gram eroin, 12 gram esrar, 8 gram bonzai hammaddesi, 66 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 11 adet mermi ve bin 180 lira para ele geçirildi.