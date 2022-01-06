Çanakkale’de 2021 yılında düzenlenen 791 narkotik operasyonunda 106 zanlı tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılında 791 narkotik operasyonu düzenledi. 106 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2021 yılı genelinde gerçekleştirdiği 791 operasyonda 945 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. Şüphelilerden 106 tanesi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, narkotik ekipleri tarafından yapılan yakalamalar neticesinde haklarında arama kararı bulunan 75 şahıs da yakalanarak tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 2021 yılında yapılan operasyonlarda şüphelilerden toplam 5 bin 200 gram bonzai, 3 bin 700 gram metamfetamin, 2 bin 300 gram esrar, bin 205 gram kokain, 850 gram skunk, 100 gram eroin, bin 100 adet ecstasy hap, bin 10 adet sentetik ecza, 86 kök kenevir bitkisi, 18 adet tabanca, 3 adet tüfek ile 335 adet mermi, 19 bin 950 Türk lirası ile 503 bin 900 Euro para ele geçirildi.