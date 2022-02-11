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Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

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Çanakkale’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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Çanakkale’de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yapıldığı öne sürülen yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Operasyonlarda; suç geliri olduğu değerlendirilen 25 bin lira nakit para, 4 adet cep telefonu ve 4 adet sim kartı ele geçirildi.

Öte yandan, olay mağduru olduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu kadın şahıs da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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