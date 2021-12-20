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Çanakkale’de kaybolan alzheimer hastası için arama başlatıldı

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Çanakkale’de kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale’de kaybolan alzheimer hastası için arama başlatıldı
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Çanakkale’de kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası şahıs için arama çalışması başlatıldı.

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Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyünde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde kalan alzheimer hastası A.Ç. isimli şahıs, odasında bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Merkeze bağlı Saraycık köyündeki bir yaşlı bakım merkezinde kalan A.Ç’nin burada bulunamaması üzerine yetkililer durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları ön incelemede yaşlı adama ulaşamayınca AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve vatandaşlarla arama çalışması başlatıldı.

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