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Çanakkale’de parlayan boş varil işçinin ölümüne neden oldu

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Çanakkale’nin Kepez belde belediyesinde çalışan bir işçi, şantiyede kestikleri boş yağ varilinin parlayarak alev almasını sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale’de parlayan boş varil işçinin ölümüne neden oldu
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Çanakkale’nin Kepez belde belediyesinde çalışan bir işçi, şantiyede kestikleri boş yağ varilinin parlayarak alev almasını sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Çanakkale’nin Kepez Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan evli ve bir çocuk babası Ali Şahin (36), dün mesai saatleri içerisinde belediyeye ait şantiye alanında, boş yağ varillerinin kesimini yaptığı sırada parlayarak alev alması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluştu. Olayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Şahin’e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Şahin, buradaki müdahalenin ardından İstanbul’un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Şahin, İstanbul’da yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Şahin için yarın Kepez Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlenecek.

Ayrıca, bir çocuk sahibi olan Ali Şahin’in eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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