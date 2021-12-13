banner4556

Çanakkale’de rüzgar gülüne yıldırım düştü

banner4336

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, sağanak yağış sırasında bir fabrikanın rüzgar gülüne yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Çanakkale’de rüzgar gülüne yıldırım düştü
banner3909

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, sağanak yağış sırasında bir fabrikanın rüzgar gülüne yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

banner4575

Olay bugün öğle saatlerinde Ezine ilçesine bağlı Balıklı köyünde bulunan peynir suyu işleyen bir fabrikada meydana geldi. Sağanak yağış sırasında fabrikanın dışında bulunan rüzgar enerji santraline yıldırım isabet etti. Pervanelerden birinin alev aldığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’nde 12 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde 12 kaçak göçmen yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349