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Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Biga´nın Kaldırımbaşı kavşağında meydana geldi. Çanakkale’den Bandırma istikametine seyir halindeki Nail Tozan’ın kullandığı 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga kavşağına çıkan Mehmet Yılmaz´ın kullandığı 17 AAB 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz’ın kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiğini öğrenildi. Tozan ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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