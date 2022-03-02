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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale ve Balıkesir’de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale ve Balıkesir’de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki almıştı. Dün operasyon için düğmeye basan ekipler, Çanakkale ve Balıkesir’de ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Hassas burunlu uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda; 20 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 52 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi.

17 şüpheli şahsa yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de arama çalışmaları sürüyor.

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