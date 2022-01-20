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Çan’da 300 adet saman balyası yandı

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Çanakkale’nin Çan ilçesine on iki kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde samanlıkta çıkan yangında 300 adet saman balyası yandı.

Çan’da 300 adet saman balyası yandı
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Çanakkale’nin Çan ilçesine on iki kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde samanlıkta çıkan yangında 300 adet saman balyası yandı.

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Olay, Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, Mehmet Özenç’e ait küçükbaş hayvan ahırında saat 16.00 sularında meydana geldi. Çıkan dumanları gören köylüler, durumu hemen Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Köylüler de muhtarlığa ait yangın söndürme tankeriyle alevlerin söndürülmesine yardım etti. Kısa sürede söndürülen yangına rağmen 300 adet saman balyası ise küle döndü.

Büyükpaşa köyünde ikamet eden Nail Koçan, “Saat 16.00 sularında bahçede çalışıyordum. Duman çıktığını fark ettim ve koşarak geldim. Samanlar ateş almıştı, itfaiyeyi aradım” dedi.

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