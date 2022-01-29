Çanta’da olaylı gece 3 yaralı

Olay dün gece Silivri’nin Çanta mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Olayın büyümesi üzerine kavga karşılıklı yumruklaşmaya dönüştü. Silah ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.