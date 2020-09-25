Çapa Tıp Fakültesi’nde personele saldıran zanlı gözaltında

Çapa Tıp Fakültesi personelini yaralayan şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde hastane personeline yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Saat 10.20 sıralarında hastane personeli Rıfat B.’nin, tedavi için hastaneye geldiği öğrenilen Furkan T., isimli şahsı maske takması konusunda uyardığı ve bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktığı kaydedildi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rıfat B., isimli hastane çalışanı, Furkan T. isimli şahıs tarafından darp edilerek yaralandı.

Olayın ardından Furkan T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.