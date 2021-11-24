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Çarpıp kaçtı 2 yaralı

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D-100 karayolu üzeri Güzelce mevkiinde seyir halindeki özel otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken özel otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çarpıp kaçtı 2 yaralı
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Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 karayolu Selimpaşa-Güzelce arası Jandarma kampı mevkiinde meydana geldi. Büyükçekmece istikametinde seyir halinde olan Erkan P. yönetimindeki özel otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta maddi hasar oluşurken araç içerisindeki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü çevrede bulunan güvenlik kameralarını hiçe sayarak olay yerinden kaçtı. Polis, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, yaralılar tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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