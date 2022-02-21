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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin

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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin
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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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