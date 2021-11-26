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- Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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