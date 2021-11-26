Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
- Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.