Çatalca'da Hint keneviri operasyonu: 3 gözaltı

Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 00:29
Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Çatalca’da seraya çevrilen eve düzenlenen operasyonda 360 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 00:29