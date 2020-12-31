Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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