Çatalca’da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan bir araca, karşıdan yönden gelen otomobil çarptı. Kazada yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İhsaniye Gümüşpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsaniye’den Gümüşpınar Mahallesi İstikametinde ilerleyen Çağdaş Şahin’in kullandığı 34 BON 391 plakalı araç, yoğun kar yağışından dolayı yolda kaldı. Kayganlaşan yolda 59 ACK 241 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeritte duran Şahin’in aracına çarparak yoldan çıktı. Kazada her iki araç da yoldan çıkarken, otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

“Yoğun tipi olduğu için herkes yoldan çıkıyordu”

Yolda kalan Çağdaş Şahin, “Sabah saatlerinde yolda ilerlerken iki aracın yolda kaldığını son anda fark ettim ve fren yapınca araç yoldan çıktı. Her yeri aradık yolda kurtarılmayı bekliyorduk. Sonra karşıdan gelen araç sürücüsü panik yaptı galiba. Sola doğru kırdı ama bizi fark edemedi. Birden hızlandı ve benim araca çarptı. Şoför yaralıydı, hemen sağlık ekiplerine haber verdik ve yaralıyı hastaneye kaldırdılar. Sabah saatlerinde kar çok yoğun olduğu için yol baya sıkıntılıydı. Yolda bir iş makinası çalışıyordu ama yoğun bir tipi olduğu için herkes yoldan çıkıyordu biz de maalesef yoldan çıktık” dedi.