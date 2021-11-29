banner4556

Çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldular

banner4336

İstanbul’da yolda yürüyen 2 kişi, şiddetli lodos nedeniyle çatıdan uçan parçadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldular
banner3909
banner4558

İstanbul’da yolda yürüyen 2 kişi, şiddetli lodos nedeniyle çatıdan uçan parçadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. İkitelli’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından parçalar sokak içerisine düştü. Binanın çatısından düşen parçadan sokakta bulunan 2 kişi saniyelerle kurtuldu. Başka bir noktada ise binanın çatısından düşen parça yola düşerek, cadde üzerinde bulunan bir araçta maddi hasara neden oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İkitelli’de fabrikanın çatısı adeta kağıt...
İkitelli’de fabrikanın çatısı adeta kağıt...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4321

banner3841