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Çatıdan yola düşen parçadan saniyelerle kurtuldu

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Başakşehir’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından yola düşen parçadan bir kadın saniyelerle kurtuldu.

Çatıdan yola düşen parçadan saniyelerle kurtuldu
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Başakşehir’de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından yola düşen parçadan bir kadın saniyelerle kurtuldu.

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarak, parçaları yola düştü. Başakşehir’de bir binanın çatısında lodosun şiddetiyle parçalar koparak yola düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kadın, çatıdan düşen parçadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yerinin camı düştü, araçta maddi hasar oluştu

Sultangazi’de de bir iş merkezinin camı lodosun etkisiyle koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sert bir şekilde yere düşen parçanın sokakta bulunanlara isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.

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