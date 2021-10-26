Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aralarında kavga ederken girdikleri silahlı çatışması neticesinde balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebebiyet veren kayınpeder, damat ve damadın arkadaşının duruşmasında karar çıktı. Duruşmada yargılanan damat, arkadaşı ve kayınpederine toplamda 53 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Türk, yanına arkadaşı Faruk Kahraman’ı da alarak, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Mehmet Akdemir ile bir araya geldi. Faruk Türk ve kayınpederi arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Faruk Türk ve kayınpederi Mehmet Akdemir arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada evinin balkonunda oturan Taner Çakmak isimli şahıs ise başına isabet eden saçmalar ile hayatını kaybetti. Faruk Türk ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Faruk Kahraman tutuklandı. Mehmet Akdemir ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklara ayrı ayrı ceza verildi

Olayla ilgili görülen duruşma Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar Faruk Türk, Faruk Kahraman ve tutuksuz sanık Mehmet Akdemir katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında ayrı ayrı indirim uygulayarak; Faruk Türk ve Faruk Kahraman’ın Taner Çakmak’ı ‘olası kast ile öldürme’ suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 ay ile cezalandırılmalarına, Faruk Türk’ün Mehmet Akdemir’e karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay ile cezalandırılmasına, Faruk Kahraman’ın ise Mehmet Akdemir’e karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca Mehmet Akdemir’in Faruk Türk ve Faruk Kahraman’a karşı ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.