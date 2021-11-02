Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli göza

Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli göza
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Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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