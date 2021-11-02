Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütlerine para aktaran şüphelilere operasyon

Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, DEAŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden DEAŞ ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve benzeri terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferi yaptığı öğrenilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme suçunu işlediği değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul’da 12 ilçe ve Adana, Batman ile Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, 28 şüphelinin ise soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığı öğrenildi.