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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii’nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 sürücü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.

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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii’nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 sürücü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii’nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 sürücü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii’nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 sürücü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.

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