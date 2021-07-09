Çekmeköy’de 4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili bir şüpheli daha yakalandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Cahit Çetin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın planlayıcıları arasında olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31 Ağustos 2017 tarihinde Çekmeköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Cahit Çetin adlı bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından faillerin bulunmasına yönelik İstanbul Emniyeti’nce kurulan ekip, bazı kişileri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi o tarihte yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cinayete ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Soruşturma dosyasını yeniden inceleyen savcılık, Cahit Çetin cinayetinin tasarlanarak işlendiğini belirledi. Cinayetin bağlantılarında organize suç örgütüne mensup 13 kişi daha tespit edildi.

Elde edilen deliller ve ipuçları ışığında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, o tarihte aralarında Selçuk K.’nın da olduğu 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, A.S. adlı bir avukatın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanırken, Selçuk K. ile birlikte 2 kişi adreslerinde bulunamamıştı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, cinayetin bizzat planlayıcılarından olduğu iddia edilen şüpheli Selçuk K., bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suç örgütü üyesi K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan Selçuk K.’nın, 13 Mayıs’ta Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Ufuk K.’nın da ağabeyi olduğu ifade ediliyor.