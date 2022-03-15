Çekmeköy’de tekel bayisinde perdeleme yöntemiyle içki çalan şahıslar kamerada

Çekmeköy’de farklı tarihlerde girdikleri tekel bayisinde “perdeleme” yöntemiyle alkollü içki çalan şahıslar, iş yerini yaklaşık 38 bin TL zarara uğrattı. Şahısları yakalamak için yapılan çalışmalar sonucunda, ikisi 18 yaşından küçük olan 4 şahıs yakalandı. Şahısların alkollü içkileri montlarının içine saklayarak çaldıkları anlar kameraya yansıdı.

Çekmeköy’de 8 Mart Salı günü saat 23.20 sıralarında Mimar Sinan Mahallesindeki tekel bayii olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma yürüten ve iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, farklı tarihlerde dükkana giren 4 şahsın perdeleme yöntemiyle alkollü içki çaldıklarını, şahıslardan bazılarının iş yeri çalışanını oyalarken diğerlerinin de içkileri montlarının içerisine sokarak çaldıklarını tespit etti.

Çaldıkları içkilerle iş yerini yaklaşık 38 bin TL zarara uğratan F.Y.Ç., K.B. ve yaşı küçük A.E. ve M.E.Ç. adlı şahıslar, 12 Mart tarihinde yakalandı. Yakalanan ve "işyerinden hırsızlık" suçundan adli işlem yapılan şüpheli şahıslar hakkında, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şahısların tekel bayisinde perdeleme yöntemiyle alkollü içki çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 şahıstan ikisi iş yeri çalışanını kasada oyalıyor. Diğer bir şahıs ise arkadaşının önünü kapatıyor, başka bir şahıs da çaldığı içki şişesini montunun içerisine saklıyor.