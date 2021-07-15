Çekmeköy’de tekeri patlayan otomobile çarpan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Çekmeköy’de tekeri patlayan otomobile arkadan çarpan araç, ardından bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücülerden biri ağır yaralanırken, araçta bulunan bir çocuk ise hafif yaralandı.Çekmeköy’de Şile yolu Gözlemeciler mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 ZB 4003 plakalı Renault marka aracın sürücüsü Rıza Kılıç aracının tekerinin patlaması üzerine aracı emniyet şeridine çekmeye çalıştı. O sırada yolda seyir eden Mustafa K. hakimiyetindeki 34 NH 2346 plakalı Renault marka araç, emniyet şeridine doğru manevra yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. 34 ZB 4003 plakalı araçtaki kimliği henüz tespit edilemeyen bir çocuk hafif yaralanırken, 34 NH 2346 plakalı aracın şoförü olan Mustafa K. ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.