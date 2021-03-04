Çelik kasayı sürükleyerek böyle çaldılar

İkitelli’de içerisinde 70 Bin TL bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların, dükkandan çaldıkları çelik kasa ağır olduğu için yerde sürükledikleri anlar saniye saniye kaydedildi.
Hırsızların bağladığı güvenlik görevlisi, kendi imkanları ile kurtularak polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin olay yerine bir araçla geldikleri olaydan sonra ise 3 araç değiştirdikleri tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ederek Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine 7 farklı adrese operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlıların çeşitli suçlarda çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nedim K., Serhat K. ve Hıdır A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersan G. , Cemal K. ve Dursun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.