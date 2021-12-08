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Çelik palet üreten fabrikada çıkan yangın korkuttu

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan çelik palet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çelik palet üreten fabrikada çıkan yangın korkuttu
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan çelik palet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1027 Sokak üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çelik palet üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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