banner4556

Cenaze aracı devrildi: 2 kişi yaralandı

banner4664

Tekirdağ’da buzlanan yolda ilerleyen bir cenaze aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Cenaze aracı devrildi: 2 kişi yaralandı
banner4583

Tekirdağ’da buzlanan yolda ilerleyen bir cenaze aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

banner4336

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm E. Yönetimindeki 59 DD 112 plakalı cenaze aracı, sürücüsünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilen araçtaki Murat K. ve Ünsal F. isimli iki mezarlık görevlisi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim...
Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim...
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616