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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan doktora saldıran şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan doktora saldıran şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde dün görevli doktor D.D.A’nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D’nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğramıştı. Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak ‘Kasten Adam Yaralama’ suçundan dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede sevk edilen şüpheli bugün adli makamlarca tutuklandı.

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